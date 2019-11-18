Kim Milyoner Olmak İster? (16 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tüm soru ve cevapları izle!

atv'nin vazgeçilmez yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı; Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı 844. Bölüm ile ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?' tüm soru ve cevapları...