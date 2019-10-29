Kim Milyoner Olmak İster? (28 Ekim 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tek parça kesintisiz izle!

Kenan İmirzalıoğu'nun sunumu ile ekranlar gelen Kim Milyoner Olmak İster? 28 Ekim 2019 Pazartesi akşamı ekranlara gelen 839. bölümü ile yine heyecan fırtınası estirdi. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster?'in 28 Ekim 2019 Pazartesi akşamı yayınlanan 839 bölümü tüm soru ve cevapları...