Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenince sosyal medyada gündem oldu

Atv'nin en çok seyredilen programlarından Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma programında Kaan Bey ikinci soruda elenince sosyal medyada gündem oldu. "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.