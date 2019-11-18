'Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu'nun bu sorusu sosyal medyada olay oldu! (16 Kasım 2019 Cumartesi)
atv'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?'de 16 Kasım 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde, Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu 'Ezel' dizisi hakkındaki soru sosyal medyada olay oldu! İşte 'Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sorduğu 'Ezel' dizisi ile ilgili soru ve sosyal medyada olay olan o anlar...
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