Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar! Sosyal medya "yarın"ın doğru yazılışında joker kullanan yarışmacıyı konuşuyor | Video

Atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde izleyenleri şaşırtan anlar yaşandı. Genç yarışmacı "Bugünden sonra gelecek ilk gün" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? sorusuna cevap veremeyince seyirci joker hakkını kullandı. Bu soruda joker hakkını kullanan yarışmacı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte o anlar...