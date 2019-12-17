Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran 60 Bin TL'lik 'Walkman' sorusu! (16 Aralık 2019 Pazartesi)
atv'nin rakipsiz yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? birbirinden ilginç soru ve yarışmacıları ile yine ekranlar damgasını vurdu! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlar gelen Kim Milyoner Olmak İster? (852. Bölüm) 16 Aralık 2019 Pazartesi, akşamı 60.000 TL'lik 'Walkman' sorusuna yarışmacı Ezgi Hanım verdiği cevapla sosyal medyada çok konuşulanlara arsına girdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster? ve Ezgi Hanım'a sorulan 'Walkman' sorusuna; Adımçalar, Gezerçalar, Kasetçalar, Yürürçalar şıkları arasından seçerek verdiği cevap...
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? (16 ARALIK 2019 PAZARTESİ) TÜM SORU VE CEVAPLARI TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE!
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