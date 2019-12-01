Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı!
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 847. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümüyle yine seyirciyi ekran başına kilitleyen yarışma da 7 yıllık avukat Buket Hanım’ın söylediği sözler izleyiciyi çileden çıkarttı. Programa ilk geldiği andan itibaren ailesiyle herhangi bir bağının olmadığını söyleyen Buket Hanım’ın o açıklamalarına Kenan İmirzalıoğlu’nun verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.
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