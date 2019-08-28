Kimse Bilmez 11. Bölüm tamamı tek parça tıkla hemen izle!

Sevda'nın söylediği yalan herkeste şok etkisi yaratmıştır. Ali ve Sevda artık evli olarak aynı evde yaşamak zorundadır. Üstelik mahalleli Sevda ve Ali için yeni bir sürpriz hazırlamaktadır. Hayal kırıklığı yaşayan Duygu'yu teselli etmek Pilot'a düşer. Duygu tam Pilot'a bir şans verecekken hiç beklenmedik bir şeyle karşılaşır. Öte yandan Ali, kardeşiyle ilgili bir şey bulmak ümidiyle Takacı'nın peşine düşer. Takacı'nın ise Ali ve Pilot için çok özel bir planı vardır. Kardeşler, Takacı'nın tuzağından kurtulabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ'İ HERKES BİLİYOR!

KİMSE BİLMEZ TÜM KİŞİLERDE EN ÇOK İZLENEN YAPIM OLDU!

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 11.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Kimse Bilmez'in yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %4,37 izlenme oranı ve %14,37 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

ALİ VE SEVDA KENDİLERİNİ DÜĞÜNDE BULDU!

Ali, Sevda'nın mahalleli karşısında küçük düşmesine izin vermedi ve Sevda'nın yalanına ortak oldu. Mahalleli Ali ve Sevda'ya sürpriz bir düğün hazırladı. Ali ve Sevda'nın geleceği ne olacak?

DUYGU, PİLOT'UN HİSLERİNE ARTIK KAYITSIZ DEĞİL!

Ali ve Sevda'nın evlendiklerini öğrenen Duygu, teselliyi Pilot'un yakın ilgisinde buldu ve ilk kez Pilot'un hislerine karşılık verdi. Pilot, Duygu'daki bu değişimin farkına vardı ve Duygu'nun bir an olsun yanından ayrılmadı. Pilot, Duygu ilişkisi nereye varacak?

ALİ VE PİLOT TAKACI'NIN PEŞİNE DÜŞTÜ!

İki kardeş tarafından yaralanan Takacı'nın intikam almak için kurduğu plan Ali ve Pilot'un birbirlerine silah çekmesine neden oldu. Sevda ve Vedat kurtulabilecek mi? Ali ve Pilot sevdiklerini korumak için birbirlerine ateş etmeyi göze alabilecekler mi?

İşte Kimse Bilmez 12.bölüm fragmanı:

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in yaptığı dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik, Asya Taşkın ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

Kimse Bilmez, her Salı saat 20.00'de atv'de!