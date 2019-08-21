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Kimse Bilmez 11. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Kimse Bilmez 11. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Kimse Bilmez yeni bölümünden fragman yayınlandı. Hayranlarının merakla izlediği dizinin yeni bölümünde neler olacak? Kimse Bilmez 11. son bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz? "Sen daha dur, ben senin çölüne yağmur olacağım!"

KİMSE BİLMEZ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda ve Ali güvenlik nedeniyle aynı evde kalmaya devam ederken yakınlaşmaları gittikçe artar. Öte yandan Pilot'un Takacı ile olan kavgası Ali'yi de tehlikeye atar. Pilot, Duygu'yla yakınlaşmaya çalışırken hiç beklemediği bir anda pusuya düşer. Ali bir yandan her şeyin arkasındaki ismi bulmaya çalışırken, öte yandan Sevda'nın kıskançlıklarıyla baş etmek zorundadır. Uygar'ın ise Ali ve Sevda'yı ayırmak için başka bir planı vardır. Ancak bu plan hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır.

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Kimse Bilmez 11. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!
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