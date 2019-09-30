Kimse Bilmez 15. son bölüm tamamı tek parça olarak (full) izle!

Kimse Bilmez 15. son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Kimse Bilmez'in dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü izleyenleri heyecanlandırdı. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümü nefes kesti! Kimse Bilmez 15. son bölüm tamamını buradan tek parça olarak hemen izleyebilirsiniz... Uygar'ın tehlikeli planı!
KİMSE BİLMEZ 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer, Sevda, Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmedik bir düşman edinir. Sevda, Ali'nin evinde sürpriz bir şey bulur. Pilot'sa, Duygu'nun çok önceleri Ali'ye yazdığı mektubu bulmuştur. Pilot ve Duygu arasındaki ipler kopma noktasına gelir. Öte yandan İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenmiştir. Bütün bunlar olurken Ali kardeşinin peşindedir. Ali kardeşini bulabilecek mi?