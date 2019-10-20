Kimse Bilmez 18. son bölüm fragmanı yayınlandı!
Kimse Bilmez 18. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Kimse Bilmez yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizinin yeni bölümünden yayınlanan fragman izleyenleri heyecanlandırdı. Evlerinize konuk olacak olan Kimse Bilmez 18. son bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz... "Ali ile Pilot'un kardeş olduklarını biliyorum!"Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali, bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarının kıskacından kurtulmaya çalışır. Köksal, sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal, Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Köksal ölecek mi? Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenen Uygar, bu kozu Kurtbey'e karşı kullanmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya karşı olan hislerini evlilik teklifiyle taçlandırır. Bu beklenmedik teklif karşısında Duygu'nun cevabı ne olacak?
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