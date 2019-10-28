Kimse Bilmez 19. Bölüm tamamı tek parça kesintisiz hemen izle! (27 Ekim 2019 Pazar) O sırrı sevdiği adama açıyor...

Kimse Bilmez 19. Bölüm'de Köksal'ı kimin vurduğu bakın nasıl ortaya çıkıyor! Kimse Bilmez 19. Bölüm 27 Ekim 2109 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü tamamı tek parça kesintisiz olarak bu adreste...

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi? Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?