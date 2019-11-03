Kimse Bilmez 20. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Kimse Bilmez'de bu hafta ekranlara gelecek bölüm yine nefes kesecek. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizi Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak? "Uygar kabusu bitti!"

Uygar'ın hapse girmesiyle tüm sorunların bittiğini düşünen Ali ve Sevda arasında buzlar erir. Yeniden birbirlerine kenetlenen çift Uygar'dan kurtulduklarını düşünür. Uygar ise hapisten çıkmak için Kurtbey'i tehdit eder. Hapisten çıkabilmek için elindeki en önemli kozu kullanmak isteyen Uygar, başarılı olabilecek mi? Kardeşine kavuşmak için her yolu deneyen Ali, yeni bilgilere ulaşır. Ali'nin gerçekleri öğrenmesinden korkan Kurtbey, onu durdurmak için yeni bir plan hazırlar. Özlem yıllardır sakladığı büyük sırrını oğluna anlatır. Özlem, Ali'ye olan nefretinden sıyrılıp yeniden Ali'yi sevmeye başlar. Yıllar sonra ikinci kez girdiği Ali'nin hayatından Sevda'yı çıkarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadınla evlenmek için her yolu deneyen Pilot'un karşısına yeni bir engel çıkar. Üstelik bu engel, İlhan'ın da bilgisi dahilindedir. Pilot ve Duygu aşkı ayakta kalabilecek mi?