Kimse Bilmez 22. son bölüm yayınlandı - Full izle!

Kimse Bilmez 22. son bölüm tamamı yayınlandı. atv'nin en çok izlenen dizilerinden Kimse Bilmez dün akşam yepyeni bölümüyle evlerinize konuk oldu. Her hafta Pazar akşamı atv ekranlarında yerini alan dizinin hayranları yeni bölümünde neler olduğunu merak ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Kimse Bilmez 22. yeni bölümde Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapar. Dün akşam nefes kesen bölümüyle ekranlara gelen Kimse Bilmez 22. bölümü sizlerle...

atv'nin en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Kimse Bilmez 22. bölümüyle ekranlara geldi. Hayranlarının ilgiyle ve severek takip ettiği dizinin yeni bölümünde yine sular durulmadı. Her bölümde izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünü buradan hemen izleyebilirsiniz.

KİMSE BİLMEZ 22. BÖLÜM İZLE (YENİ BÖLÜM)

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey'in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot'un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi?

Uygar, Sevda'yı kaçırıyor!

Sevda'ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda'yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda'yı kurtarabilecek mi?

Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?

Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot'un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?