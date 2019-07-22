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Kimse Bilmez 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle!

atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 7. Bölüm'de neler olacak? Kimse Bilmez 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Size ne oldu böyle Sevda Hanım, tanıyamıyorum artık sizi!"

KİMSE BİLMEZ 7. BÖLÜM ÖZETİ:

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler. Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter. Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar. Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir.

Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?

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Kimse Bilmez 7. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle!
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