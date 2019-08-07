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Kimse Bilmez 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 9. Bölüm'de neler olacak? "Sen beni kıskanıyor olabilir misin?"

Sevda ile Ali, Vedat ve adamlarının eline düşer. Kurtuluşları Pilot'un bulunmasına bağlıdır. Ancak bunun için yapabilecekleri bir şey yoktur. Öte yandan, Sevda'yı sürpriz bir tehlike beklemektedir. Ali tüm olayları tam yoluna koymuşken Sevda'nın peşine takılan tetikçiyle her şey yeniden allak bullak olur. Ali, Sevda'yı koruyabilecek mi? Duygu'yla yeni bir hayata yelken açma hayalleri kuran Pilot'sa yeni bir düşman edinir. Pilot, bir taraftan Duygu'dan gerçek mesleğini gizlerken, öte yandan bu yeni düşmanla savaşabilecek mi?
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Kimse Bilmez 9. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
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