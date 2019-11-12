Bu adam insan olamaz! İşte çıplak elle taş kıran, demirleri tekme atarak eğen adamın şaşkınlık veren videosu...
Uzakdoğu sporları ile ilgilenen adamın çıplak elle taş kırdığı ve attığı tekmelerle metal çubukları eğdiği anlara ait videoyu izleyenler gözlerine inanamıyor!
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