Erzurumspor Beşiktaş ile eşleşti, yaptığı esprili paylaşıma beğeni yağdı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kuraları sonucu Beşiktaş ile eşleşen TFF 1.Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sosyal medya hesabından esprili bir paylaşım yaptı. Şehrin soğuk havasına gönderme yapılarak "üşüyen bebek" videosu paylaşıldı.