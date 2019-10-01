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Kırmızı ışıkta bekleyen köpek

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir süs köpeğinin insanlara örnek teşkil edecek davranışlarını gözler önüne seren videolarından biri çekildi. Yayalar kırmızı ışıkta karşıya geçerken, köpek yeşil ışığı bekledi.

Siteler Mahallesi'nde market işleten Nejat Taşar'ın dikkatini, karayolunda karşıya geçmek isteyen bir köpeğin yaptıkları çekti. Tasması bulunan süs köpeğinin kırmızı ışıkta beklediğini görerek, cep telefonuyla görüntülemeye başladı. Kırmızıda bekleyen köpek, yeşil ışık yanınca karşıya geçti. Ancak bazı kişiler, onun kadar duyarlı olmadı. Köpek, kırmızı ışıkta beklerken vatandaşların geçtiği görüldü. O görüntü, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülediği hayvanı tanımadığını söyleyen Taşar, daha önce benzeri videoları gördüğünde inanmakta zorlandığını kaydederek, Oluyormuş hakikaten dedi.
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Kırmızı ışıkta bekleyen köpek
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