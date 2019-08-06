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Alev Alatlı'dan Batı dünyası medeniyet algısına yönelik önemli eleştiriler

Türkiye'nin önemli yazarlarından biri olan Alev Alatlı, A Haber'e konuştu. Alatlı'nın okuyucuyla buluşan yeni kitabı 'Nasihatname'yi değerlendirdi. Yeni kitabı hakkında konuşan Alatlı, ""Nasihatname, 11 ciltten oluşan bir seri. Şu an sadece 2 cildi yayınlandı. Tek bir eser değil aslında. Batı medeniyetini irdeleyen bir seridir. Şimdilik yaklaşık olarak 6500 sayfalık bir çalışma." dedi. Özellikle batı medeniyetini eleştiren Alatlı, ""Amerika'yı Batı'dan ayırmamak gerekir. Amerika Avrupa'dır. İkisini ayrı ayrı düşünmek hata olur. Batı'nın iğrenç bir tarihi vardır. Batı medeniyeti hayatı mahvetti." açıklamasını yaptı.

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Alev Alatlı'dan Batı dünyası medeniyet algısına yönelik önemli eleştiriler
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