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Ara Güler sergisi Roma’da açıldı

Ara Güler sergisi Roma’da açıldı
30.01.2020 | 11:49

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, beşinci durağı olan Roma’da 29 Ocak’ta açıldı.

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