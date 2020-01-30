Ara Güler sergisi Roma’da açıldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz yıl Nisan ayında dünyayı dolaşmaya başlayan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, beşinci durağı olan Roma’da 29 Ocak’ta açıldı.
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