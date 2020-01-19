Web TV Kültür Sanat "Baba Parası" filmine İzmir’de özel gala

"Baba Parası" filmine İzmir’de özel gala

19.01.2020 | 18:23

2020’nin iddialı komedi filmlerinden biri olan “Baba Parası” için İzmir Optimum’da özel bir gala düzenlendi. Filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin’e seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

"Baba Parası" filmine İzmir Optimum Alışveriş Merkezinde özel bir gala programı düzenlendi. Galaya, filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin katıldı. Galanın seyirciyle buluşma bölümünde seyirciler buluşma saatinin yaklaşık 1 saat öncesinden alanı doldurmaya başladı. Oyuncuların sahneye çıktığı anda ise büyük bir coşku yaşandı. Sahneye çıkan oyuncular seyircilerle eğlenceli bir söyleşi yaptı. Söyleşinin bitiminde ise oyuncular seyircilerle tek tek fotoğraf çekildi.

"İZMİR'İ ÇOK SEVİYORUZ, GÖRDÜĞÜMÜZ KALABALIK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"
Filmin başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Yeni yıla güzel bir komedi filmiyle başlamak ve seyircimizin de buna güzel bir tepki vermesi bizim için de çok güzel bir durum oldu. Çok mutluyuz, buraya her geldiğimizde böyle yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. İzmir'i çok seviyoruz, gördüğümüz kalabalık bizi çok mutlu etti. İnşallah fazla fazla gülerler. Filmde Kıbrıslı Selim karakterinin yanı sıra annesini de oynuyorum. O karakteri kısa bir süre filmde görüyoruz. Onu da ben canlandırmak istedim ve çok da güzel oldu, çok tatlı bir kadın oldum" dedi.

"HERKESİ ŞUBAT TATİLİNDE SİNEMALARA BEKLİYORUZ"
Filmin bir diğer başrol oyuncusu Murat Cemcir ise, "Filmde oynadığım Niyazi karakteri şu ana kadar ki oynadığım en çok sevdiğim karakterlerden biri oldu. Filmde ayrıca hem Niyazi'nin babasını hem de Karun'un oğlunu oynadım. Benim için çok değişik bir tecrübe oldu. 80 yaşında bir adamı oynamak ve ağır bir plastik makyajla çalışmak çok zor oldu. Bütün İzmirlileri ve herkesi şubat tatilinde sinemalara bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz ve sizin bizi ne kadar çok sevdiğinizi iyi bildiğimiz için özellikle bu defa İzmir'e iki gün ayırdık. İnşallah bir dahaki filmde üç gün ayıracağız, iyi seyirler" diye konuştu.

"BU EKİPLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Filmde Tülin karakterini canlandıran oyuncu Yağmur Tanrısevsin ise duygularını şöyle anlattı: "Tülin ailenin iyi tarafını temsil eden bir karakter. Ahmet Kural filmde hem ağabeyimi hem üvey annemi oynadı. Murat Cemcir de hem babamı hem ağabeyimi oynuyor. Çok güzel bir kadroyla çok güzel ekiple çalıştık. Çekim süreci inanılmaz güzel geçti. Hala heyecanlıyız, bu ekiple çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum."
Söyleşinin ardından, oyuncular filmin gösterimi için sinema salonuna giderek seyirciyle birlikte filmi seyretti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Baba Parası filmine İzmir’de özel gala 06:08
"Baba Parası" filmine İzmir’de özel gala 19.01.2020 | 18:23
İşte Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi Baba Parası'nın oyuncuları doğum tarihleri ve kariyerleri... 02:39
İşte Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmi Baba Parası'nın oyuncuları doğum tarihleri ve kariyerleri... 04.01.2020 | 09:22
Muhitimize Hoş Geldiniz! 00:37
Muhitimize Hoş Geldiniz! 03.01.2020 | 20:43
ABD’li ünlü Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti tatil için İstanbul’da 03:05
ABD’li ünlü Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti tatil için İstanbul’da 03.01.2020 | 18:31
Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel Programı tüm soru ve cevapları 31 Aralık 2019 Salı tamamı kesintisiz tep parça izle! 02:27:29
Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel Programı tüm soru ve cevapları (31 Aralık 2019 Salı) tamamı kesintisiz tep parça izle! 01.01.2020 | 09:11
Kuruluş Osman’ın yıldızı dizi için ilham aldı 02:07
Kuruluş Osman’ın yıldızı dizi için ilham aldı 26.12.2019 | 18:24
Göbeklitepe kitabının tanıtımı yapıldı 02:02
Göbeklitepe kitabının tanıtımı yapıldı 18.12.2019 | 10:01
Kim Milyoner Olmak İster? 16 Aralık 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 02:18:44
Kim Milyoner Olmak İster? (16 Aralık 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 17.12.2019 | 09:26
Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran 60 Bin TL'lik 'Walkman' sorusu! 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:11
Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran 60 Bin TL'lik 'Walkman' sorusu! (16 Aralık 2019 Pazartesi) 17.12.2019 | 08:44
'Derin Hürriyet' yine iş başında! Hastalıklı zihniyet hiç değişmedi... 07:05
'Derin Hürriyet' yine iş başında! Hastalıklı zihniyet hiç değişmedi... 16.12.2019 | 14:03
120 bin dolara satılan duvara bantlanmış muz eserindeki muzu yedi 01:59
120 bin dolara satılan duvara bantlanmış muz eserindeki muzu yedi 08.12.2019 | 14:05
Kim Milyoner Olmak İster?'de Umarım 'Caps'im yapılmaz diyen Serpil Hanım bu cevabıyla sosyal medyada olay oldu! 7 Aralık Cumartesi 00:52
Kim Milyoner Olmak İster?'de "Umarım 'Caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım bu cevabıyla sosyal medyada olay oldu! (7 Aralık Cumartesi) 08.12.2019 | 09:34
Hababam Sınıfı’nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça taburcu oldu 02:19
Hababam Sınıfı’nın 'bacaksız'ı Tuncay Akça taburcu oldu 03.12.2019 | 18:15
Kim Milyoner Olmak İster? 2 Aralık 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz izle! 00:30
Kim Milyoner Olmak İster? (2 Aralık 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz izle! 03.12.2019 | 09:03
Kim Milyoner Olmak İster? tüm soru ve cevapları 30 Kasım 2019 Cumartesi tamamı kesintisiz tek parça izle! 00:30
Kim Milyoner Olmak İster? tüm soru ve cevapları (30 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tek parça izle! 02.12.2019 | 09:27
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... 30 Kasım 2019 Cumartesi 02:25
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... (30 Kasım 2019 Cumartesi) 02.12.2019 | 09:23
Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor 03:55
Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor 28.11.2019 | 15:35
Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama 02:01
Emmy ödülü alan Haluk Bilginer'den açıklama 26.11.2019 | 09:05
Kim Milyoner Olmak İster? 23 Kasım 2019 Cumartesi tüm soru ve cevapları tamam kesintisiz tek parça izle! 02:18:21
Kim Milyoner Olmak İster? (23 Kasım 2019 Cumartesi) tüm soru ve cevapları tamam kesintisiz tek parça izle! 24.11.2019 | 09:48
'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı 01:42
'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı 24.11.2019 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN