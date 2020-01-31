Web TV Kültür Sanat Barış Manço anısına... | Video

Barış Manço anısına... | Video

Barış Manço anısına... | Video
31.01.2020 | 23:46

"7'den 77'ye" herkesin sevgilisi Barış Manço 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrıldı. Şarkılarıyla herkesin gönlünde ayrı bir yeri olan Barış Manço ölümünün 21. yıldönümünde sevenleri tarafından yine saygı, sevgi ve özlemle anılıyor...

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