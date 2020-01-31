Barış Manço anısına... | Video

"7'den 77'ye" herkesin sevgilisi Barış Manço 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrıldı. Şarkılarıyla herkesin gönlünde ayrı bir yeri olan Barış Manço ölümünün 21. yıldönümünde sevenleri tarafından yine saygı, sevgi ve özlemle anılıyor...