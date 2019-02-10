Cüneyt Arkın Yeşilçam’ın "Kötü Adamlarıyla" buluştu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) tarafından Yeşilçam'a saygı duruşu temalı anlamlı bir organizasyona imza attı. Yeşilçam ve Yeşilçam oyuncularına dair yaptığı projelerle adından söz ettiren dernek bu sefer de ayrı bir vefa örneği gösterdi. Türk Sinemasının Dört yüz civarında sinema filminde rol alarak Efsaneleşen usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı Yeşilçam'ın 'Kötü Adamları' olarak bilinen Hikmet Taşdemir, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Kadir Kök, Sönmez Yıkılmaz ve Hikmet Taşdemir'i yaklaşık yarım asır sonra bir araya getirdi. Programın yapılacağı alana 60'lı yıllardan kalma bir film sahnesiyle giriş yapan oyuncular kovalamaca sahnesiyle görenleri adeta eski günlere götürdü. Düzenlenen etkinliğe usta oyuncu eşi Betül Arkan ve oğlu Kaan ile birlikte katıldı. Program söz alan 'Kötü Adamlar' lakaplı Yeşilçam oyuncuları Cüneyt Arkın'la yaşadıkları anıları anlatarak eski günleri andılar.

60'LI YILLARDA SAHİBİ OLDUĞU ARACI BAŞINDA POZ VERDİ

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin izini sürerek bulduğu ve 1977 yılında çekilen 'İstasyon' adlı filmde Gırgır Ali rolünde kullandığı otomobil ve asayişi bozan mafya çeteleriyle komiser Tahsin rolünde mücadele ederken kullandığı polis aracını İstanbul'a getirilerek Arkın'a büyük bir sürpriz yapıldı. Ayrıca efsane oyuncunun 60'lı yıllarda ilk maaşıyla aldığı Chevrolet marka arabası da Arkın'la buluşturuldu. Betül Arkın'ın 'beni ilk bu arabayla evimde aldı' dediği araç başında Usta oyuncu ve eşi hatıra fotoğrafı çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte dernek üyeleri tarafından usta oyunculara plaket takdim edildi.

"SİZLER OLMASAYDINIZ KİMLERLE KAVGA EDECEKTİM"

Türk Sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşlarına atıf bulunarak, "Birlikte oynadığımız arkadaşlarımıza kötü adam demeyin, onlar dünyanın en iyi adamlarıdır. Yanımdaki pehlivan benim en büyük kahrımı çekmiştir. Kuvvetli olduğu için en zor kavgalarda, en zor hareketlerde bana çok yardımcı olmuştur. Yıllar sonra arkadaşlarla bir aradayım, sette film çekiyormuşum gibi. O güzel büyük günleri yeniden yaşıyormuşum gibi hissettim. Arkadaşlarım çok vefalıdır, Türk sinemasının emeğini çeken onlardır. Sinemanın adsız kahramanlarıdır bensiz film çekilirdi ama İhsan'sız film çekilmezdi. Sizler de iyi ki vardınız yoksa kimlerle kavga edecektim" dedi.

"MALKOÇOĞLU HALK KAHRAMANI"

Cüneyt Arkın zamanında kendisine James Bond film için kendisine teklif geldiğini ancak kabul etmediğini belirterek , " James Bond filmi için bana teklif geldi 3 ya da 4.üncü filmi için. Gittim baktım James Bond, Amerika'nın bencilliği, sömürüsü, en güçlü benim imajını veriyor. Yani James Bond Amerika'nın küreselleşen, sömürgeleşen bir sembolü. Malkoçoğlu var benim için halkın kahramanı, bırakır mıyım onu, dostlarımı bırakıp Amerika'ya gider miyim" diye konuştu.