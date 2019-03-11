Dünyada tek örneği bulunan 7,4 milyon yıllık fosiller sergide ziyarete açıldı

19 Eylül tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan mahallesi yakınları bir keçi çobanının görmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cesur Pehlevan'ı bölgeye davet etmiş, yapılan incelemelerde fosillerin 7 buçuk milyon yıllık olduğu ve Savana koşullarında yaşayan fillere ait olduğu bildirilmişti. Yapılan hazırlık çalışmalarının ardından hayvan fosilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hazırlanan fuaye alanında sergilenmeye başladı. Serginin açılışında konuşan Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğul, sergide bulunan fosillerin çok önemli örnekler olduğunu vurgulayarak; "Bir aydır Kayseri'ye gelmiyordum, fosillerin son halini görmemiştim. Geldim ve salonda muhteşem bir sergiyle karşılaştım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 6 aylık kısa bir çalışmanın ürünü. Tabi bizim için 6 ay kısa bir süre. 3 ay arazi, 3 ay laboratuvar yaptık, bulduğumuz örnekler muhteşem. Şunu söyleyebilirim, birkaç tanesi dünyada tek örnek. Diğerleri de çok önemli örnekler" diye konuştu.

Kayseri'nin Tarih Öncesi Filleri Sergisi'nin açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise; Kayseri'nin yer üstünde olduğu kadar yer altında da zengin bir şehir olduğunu, yaptıkları çalışmalarla da bu zenginlikleri gün yüzüne çıkardıklarını belirtti. Çalışmalarla geçmişin izlerini geleceğe taşıdıklarını ifade eden Başkan Çelik; "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik; "Kayseri'nin bilinen, az bilinen ya da hiç bilinmeyen zenginliklerinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve turizme kazandırılması için çok çalıştığımızı herkes biliyor. Yaptığımız bu çalışmalarla 'Zenginlikler Şehri' adını verdiğimiz Kayserimize yeni zenginlikler katıyoruz. İşte bu faaliyetler zenginlikler şehri Kayseri imajını daha da pekiştirecek çalışmalar. Bu anlamda sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli yerel yönetim belediyesi olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bir belediye eskiye, geçmişe bu denli önem vermez. Kayseri'nin zenginliklerini ortaya çıkarma, değerlendirme ve toplumun faydasına sunmaya kararlıyız ve bunu yaptığımız çalışmalarla gösteriyoruz. Tabi bu çalışmaları yaparken sadece yer üstü değerlerimizle değil yer altında da bir dolu zenginliğimiz var. Bu yer altı zenginliklerle de ilgili çalışmalar yapıyoruz. Çünkü Kayseri'nin üstü gibi altının da tarihi değerlerle dolu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Kültür Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alarak ve antropolojik değerleri olan hayvan fosillerinin araştırılmasıyla, gün yüzüne çıkartılmasıyla ve bunların kamuoyuna sunulmasıyla ilgili bir dizi çalışmalar yaptık. Amacımız bu çalışmaların çok daha hızlı yapılması. Kültepe'den, Keykubadiye'den örnek verebilirim. Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla 10 yılda aşılacak zamanı 5 yıla nasıl çekeriz onun kaygısı içerisindeyiz. Bunları yaptık, elhamdülillah başardık da" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA LİTERATÜRÜNDE İLK KEZ GÖRÜLEN, TAMA YAKIN ÖRNEKLER"

Sergide sadece Kayseri'nin değil dünyanın 7 buçuk milyon yıllık tarihinin yer aldığına vurgu yapan Çelik konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Çekül Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu ile Kayseri'nin yer altı yapılarının envanterini çıkarmak için yaptığımız çalışmalar sırasında bulunan fosillerle ilgili kazı çalışmaları başladı. Bu kazı çalışmaları farklı sahalarda da devam etti. Taşhan bölgesinde bir keçi çobanımızın dikkati bizi çok farklı bir noktaya getirdi. Vatandaşımızın bize ulaşmasıyla iki değerli bilim insanımız ekipleriyle birlikte önemli kalıntılar buldu. Bu vesileyle Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Cesur Pehlevan ile ekiplerinde yer alan arkadaşlarımıza şehrim adına teşekkür ediyorum. Burada sergilenen fosiller yaklaşık 3 ay arazide süren kazı çalışmaları ve ardından 3 ay laboratuarda yapılan çalışmaların ürünüdür. Taşhan ve Barsama bölgesinde bulunan, Geç Miyosen Döneme ait olan ve yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesiyle tarihlendirilen fosiller arasında filler, 3 toynaklı atlar, zürafalar, boynuzlugiller ve gergedanlar yer alıyor. Bulunan filler arasında bir kısmı dünya literatüründe ilk kez görülen ve bu denli tama yakın, iyi korunmuş örnekler olarak gösteriliyor. Özetle şunu ifade etmek gerekir ki, şu an bu sergide sadece Kayseri'nin değil dünyanın 7,5 milyon yıllık tarihi yer alıyor."

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile sergi açılışı gerçekleştirilirken, misafirler fosiller hakkında yetkililerden bilgi aldı.