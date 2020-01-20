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Fetih Müzesi’ne Moğol akını

20.01.2020 | 18:06

Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi heyeti Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Arkhangai Belediyesi Meclis Başkanı Usukhbayar Bider, meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı Moğolistan heyetini Fetih Müzesi'nde ağırladı. Moğolistan heyetine müze hakkında bilgiler veren Mustafa Dündar, Fetih Müzesi'nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu söyledi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi'ne ait olduğunu ifade eden Dündar, "Fetih Müzesi, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşâ edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa'da medfun 6 padişahı temsil ediyor. Kubbenin altındaki amfi sahne aynı zamanda 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor" dedi.

Arkhangai Belediyesi Meclis Başkanı Usukhbayar Bider ve beraberindeki heyet, Bursa'nın fethinin panoramik resim ile tasvir edildiği müzenin kubbe bölümüne çıktığında hayretler içinde kaldı. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihî buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatle inceleyen Moğol heyet, 694 yıl öncesinin Bursa'sına şahitlik etti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin geçtiğimiz günlerde UNESCO'da Uluslararası İdealkent Ödülü'ne lâyık görüldüğünü belirten Başkan Dündar, "Bugün sizlerin yaptığı gibi bizler de yurtdışındaki belediyeleri ziyaret ediyoruz. 25 tane kardeş belediyemiz var. Bu ziyaretler bilgi ve tecrübe paylaşımı adına büyük önem taşıyor. Bu geziniz de sizin adınıza eminim ki oldukça faydalı olacaktır. Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın merkezini oluşturuyor. 865 bin nüfusa sahibiz. Osmanlıyı kuran şehir burası. Bu sebeple 3 kıtadan göç alıyoruz. Hep beraber Bursa ve ülkemiz için çalışıyoruz" diye konuştu.
Usukhbayar Bider de, Fetih Müzesi'ni muhteşem bir eser olduğunu söyleyerek, "Tarihin gördüğü en büyük devletlerden biri olan Osmanlı'nın nasıl kurulduğu bütün detaylarıyla anlatılıyor. Bu eser gelecek nesillere tarihinizi anlatma açısından da önem taşıyor. Müzeyi gezince kendimi yabancı bir yerde gibi hissetmedim. Sanki atalarımın yanındaymışım gibi içimde bir his uyandı" dedi.

Moğolistan heyeti, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturarak Osmanlı'nın ilk akçesinden bastı. Ziyaret sonunda Başkan Dündar ve Arkhangai Belediyesi Meclis Başkanı Bider, birbirlerine hediyeler takdim etti.

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