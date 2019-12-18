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Göbeklitepe kitabının tanıtımı yapıldı

18.12.2019 | 10:01

UNESCO dünya miras listesinde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin seyrini değiştiren ve dünyanın bilinen ilk tapınağı olan Göbeklitepe 3 farklı dilde kitap haline getirildi.

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yürütülen 'Göbeklitepe insanlık tarihi yeniden yazılıyor' projesi kapsamında çıkarılan kitap tanıtımı İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda yapıldı.

Kitap tanıtım etkinliğine İtalyan Büyükelçisi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu ve çok sayıda davetli katıldı.

Projeye katkı sağlayan isimlere Göbeklitepe kitabı ve plaket takdim edildi. Plaket alan isimlerden biri de Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu oldu.

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