İşte Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkıları ve hayat hikayesi...

Ahmet Kaya, vefatının 19. yılında anılıyor! 7'den 70'e herkesin dinlemeye devam ettiği şarkılara imza atan Ahmet Kaya 19 yıl önce bugün hayatını kaybetmiş ve aramızdan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı Ahmet Kaya ölüm yıldönümü olan 16 Kasım'da sevenleri ve hayranları tarafından fotoğraflarıyla ve şarkılarıyla anıldı İşte 19. yıl önce aramızdan ayrılan Ahmet Kaya'nın hayat hikayesi, sanat yaşamı ve unutulmayan şarkıları...