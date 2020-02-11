İşte son 10 yılda En İyi Film Oscar'ını kazanan ödüllü filmler ve en etkileyici sahneleri | Video
Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle, film severler kendilerini battaniyelerinin altında buldu. Yalnızca tek bir ekranla, bizlere dünyaları gezme imkanı sunan filmler, şüphesiz ki keyifli ev aktivitelerinin en başında yer alıyor. Bizler de, film seyretmenin keyfinin bambaşka olduğu şu günlerde, sizlere Oscar ödülleri’nde son 10 Yılın En İyi Film Ödülleri'ni toplamış, muhteşem yapımları derledik!
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