Web TV Kültür Sanat İyi ki doğdun Kemal Sunal

İyi ki doğdun Kemal Sunal

11.11.2019 | 18:51

"Ata'mın vefat ettiğin gün doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. Benim doğum günüm 11 Kasım'dır." demişti Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal... Bugün 11 Kasım. Büyük usta, Türkiye'yi en çok güldüren isim Kemal Sunal'ın 75. doğum günü... İyi ki doğdun Kemal Sunal. Seni hiç unutmadık...

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

20:35
İyi ki doğdun Kemal Sunal 11.11.2019 | 18:51
13:54
Begüm Alkoçlar'dan Aplus'a özel açıklamalar... 11.11.2019 | 16:54
01:40
Fragmanını Oktay Kaynarca seslendirdiği ‘Aman Reis Duymasın’ filmi sosyal medyada olay oldu! 10.11.2019 | 11:56
02:18:35
Kim Milyoner Olmak İster? 9 Kasım 2019 Cumartesi tamamı kesintisiz tek parça izle! (842. Bölüm) 10.11.2019 | 08:18
03:59
TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu 03.11.2019 | 15:04
03:59
Yeşilçam Sineması'nın usta ismi Ahmet Mekin "İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı" 02.11.2019 | 15:22
10:27
THY'nin Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu 02.11.2019 | 14:06
02:35
Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu oldu 24.10.2019 | 18:46
01:34
Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak 23.10.2019 | 18:12
11:14
'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil dualarla son yolculuğuna uğurlandı 19.10.2019 | 15:51
11:11
İşte 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in hayat hikayesi 18.10.2019 | 15:52
01:37
Kaşıkçı Elması ziyarete açıldı 08.10.2019 | 14:18
02:36
Terminator 6 fragmanı yayınlandı 04.10.2019 | 23:05
01:47
Banksy'nin tablosuna rekor fiyat 04.10.2019 | 18:12
05:56
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı 03.10.2019 | 22:23
02:58
Etnospor Kültür Festivali başladı! 03.10.2019 | 10:51
00:24
Bilal Erdoğan'dan Türk sanat müziği performansı 02.10.2019 | 09:42
14:19
Bilal Erdoğan’dan "Etnospor Kültür Festivali" hakkında flaş açıklamalar 02.10.2019 | 09:36
01:09
Ateşböceği Ercan’dan iyi haber 30.09.2019 | 18:50
00:31
Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu 28.09.2019 | 18:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN