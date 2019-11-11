İyi ki doğdun Kemal Sunal
"Ata'mın vefat ettiğin gün doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. Benim doğum günüm 11 Kasım'dır." demişti Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal... Bugün 11 Kasım. Büyük usta, Türkiye'yi en çok güldüren isim Kemal Sunal'ın 75. doğum günü... İyi ki doğdun Kemal Sunal. Seni hiç unutmadık...
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