Silivri Belediyesinin ilçede üretilen organik tarım ürünlerini duyurmak amacı ile düzenlediği festivallerin sonuncusu Kadıköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sulama yapılmadan üretilen organik Kadıköy Karpuzu'nun tanıtımı için düzenlenen 8'inci Kadıköy Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Demokrat Parti İlçe Başkanı Halide Avlu, Silivri Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, belediye meclis üyeleri, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Silivri Ziraat Odası Başkanı Metin Gürsu, Kadıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik, Silivri Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ercan Çalışkan, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Şaban Erdan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Festival kapsamında Karpuz Yeme Yarışması, En İyi Karpuz Yarışması ve sahne programları düzenlendi.

EN ÇOK KARPUZU YEDİLER ÖDÜLÜ KAPTILAR

Geleneksel olarak düzenlenen Karpuz Yeme Yarışması'nda bu yıl 10 kız ve 10 erkek çocuk yarışmacı mücadele etti. İlk olarak kız çocuklarının mücadelesi ile başlayan yarışmada Begüm ve Selin isimli iki minik yarışmacı finale kalarak yeniden rekabet etti. En çok karpuzu yemeyi başaran Selin, ödülü olan bisikleti MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın'dan aldı. Erkek çocuklarının yarıştığı kategoride ise 1 dakikalık mücadelenin galibi Muhammet oldu. Seyredenlerin balkonları doldurarak takip ettiği final mücadelesinin galibi Muhammet'in bisikletini de Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı hediye etti.

Kadıköy Karpuz Festivali'nin sahne programları halk oyunları gösterileri ile başladı. Kadıköy Şehit Olcay Özcan İlköğretim Okulu Halk Oyunları ekibi, Karadeniz Yöresi oyunları ile büyük ilgi topladı. Horon oynayan minik yaştaki folklorcular seyredenlerin alkışları eşliğinde gösterilerini sergiledi. Grubun çiçeğini Silivri Belediye Meclis Üyesi Ömer Tekin takdim etti. Ardından TOKİ Anadolu Lisesi Silivri Yöresi Halk Oyunları ekibi sahne alarak performanslarını sergiledi. Folklor ekibi çiçeğini Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer'den aldı. Sahne programlarının devamında Beydans Halk Oyunları ekibi ise Zeybek keyfi yaşattı. Grubun çiçeklerini ise MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın takdim etti.