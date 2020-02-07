Kirk Douglas: 103 Yıllık Dopdolu Geçen Muhteşem Yaşam
Dünyaca ünlü ABD’li sinema oyuncusu Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas, bugüne kadar ‘Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon’ gibi efsane filmlerde rol alarak dünya sinemasında adını efsaneler arasına yazdırdı.
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