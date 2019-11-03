TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda hafta sonu yaşandı. Fuar alanının bulunduğu bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Metrobüs üst geçidinde de yoğunluk yaşanırken, o anlar havadan görüntülendi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, öğle saatlerinde Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne düzenlenen kitap fuarına akın etti. Vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra, fuar merkezinin önünde bulunan metrobüs üst geçitte de yoğunluk yaşandı. Uzun araç kuyruğu ve metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:59
TÜYAP kitap fuarında hafta sonu yoğunluğu 03.11.2019 | 15:04
03:59
10:27
THY'nin Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu 02.11.2019 | 14:06
02:35
Usta sanatçı Muazzez Abacı, taburcu oldu 24.10.2019 | 18:46
01:34
Ağrı’da ‘Büyük Tufan ve Nuh’un Gemisi Müzesi’ yapılacak 23.10.2019 | 18:12
11:14
'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil dualarla son yolculuğuna uğurlandı 19.10.2019 | 15:51
11:11
İşte 'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil'in hayat hikayesi 18.10.2019 | 15:52
01:37
Kaşıkçı Elması ziyarete açıldı 08.10.2019 | 14:18
02:36
Terminator 6 fragmanı yayınlandı 04.10.2019 | 23:05
01:47
Banksy'nin tablosuna rekor fiyat 04.10.2019 | 18:12
05:56
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı 03.10.2019 | 22:23
02:58
Etnospor Kültür Festivali başladı! 03.10.2019 | 10:51
00:24
Bilal Erdoğan'dan Türk sanat müziği performansı 02.10.2019 | 09:42
14:19
Bilal Erdoğan’dan "Etnospor Kültür Festivali" hakkında flaş açıklamalar 02.10.2019 | 09:36
01:09
Ateşböceği Ercan’dan iyi haber 30.09.2019 | 18:50
00:31
Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu 28.09.2019 | 18:23
16:29
Başkan Erdoğan, Ara Güler Sergisi açılışında açıklamalarda bulundu! 24.09.2019 | 12:12
00:32
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan hayatını kaybetti! 10.09.2019 | 14:45
00:41
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan vefat etti 10.09.2019 | 11:04
01:48
"Hızlı ve Öfkeli 9", 30’dan fazla aracı hurdaya çevirdi 07.09.2019 | 18:26