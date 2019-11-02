Yeşilçam Sineması'nın usta ismi Ahmet Mekin "İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı"

İşsiz kalınca "Bir iki filmde oynar bırakırım" düşüncesiyle adım attığı Yeşilçam'da rol aldığı yaklaşık 200 filmle Türk sinemasının en önemli jönleri arasına giren Ahmet Mekin, unutulmaz eserlerde yer almanın huzurunu yaşıyor. 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın şefkatli Cemşit'i 87 yaşındaki Ahmet Mekin "Fiziğimin düzgün oluşu dolayısıyla beni sinemaya adeta zorla soktular. İşsizlik beni Türkiye'nin en önemli jönlerinden biri yaptı" dedi. Ahmet Mekin hayat hikayesini AA muhabiriyle paylaştı...