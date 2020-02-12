Kuruluş Osman 10. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Osman'ın Moğollar'a karşı planı ne? | Video

Kuruluş Osman 10. son bölümden ikinci fragman yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle evlerinize konuk olacak. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak. 10. bölümden yayınlanan 2.fragman hayranlarını heyecanlandırıyor. Kuruluş Osman'ın 10. yeni bölümünde Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Öte yandan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Milyonları ekrana kilitleyen başarılı dizi Kuruluş bu akşam 20:00'da atv ekranlarında olacak! İşte tüm detaylar...

Kuruluş Osman 10. bölüm bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Atv'nin aksiyon ve tarih dizisi Kuruluş'un yeni bölümünde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder.

Yannis'in kışkırtma planı

Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder.

Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak?

Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? Yannis ve Sofia'yla ittifak arayan Alişar Bey'in yeni hamlesi ne olacak?