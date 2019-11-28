Kuruluş Osman 2. Bölüm (17 Kasım 2019 Çarşamba) tamamı kesintisiz tek parça izle!

atv'nin izlenme rekorlarını paramparça eden yeni dizisi Kuruluş Osman 17 Kasım 2019 Çarşamba akşamı yayınlanan 2. yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Burak Özçivit'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'i canlandırdığı Kuruluş Osman 2. Bölüm savaş sahneleri ile 17 Kasım 2019 Çarşamba akşamına damga vurdu! İşte Kuruluş Osman 2. Bölüm...