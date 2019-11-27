Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı

"Allah'ım bu toprakları aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin. Bu düşü gerçek eyle..." Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 2. bölümü yayınlandı. Ve izleyiciler 3. bölüm fragmanını merakla beklemeye başladı. İşte Kuruluş Osman 3. bölüm yeni bölüm fragmanı. Kuruluş Osman yeni bölümüyle 4 Aralık Çarşamba 20.00'de #atv'de!