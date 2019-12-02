Kuruluş Osman 3. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Kuruluş Osman 3. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Kuruluş Osman 3. bölümden ikinci fragman yine nefes kesecek bir yeni bölümün habercisi oldu! Yayınlandığı ilk günden beri reytinglere damgasını vuran dizinin hayranları yeni bölümü merakla beklerken yeni bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı! Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman 3. bölümünde neler olacak? İşte tüm detaylar...