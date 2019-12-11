Web TV Kuruluş Osman Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

11.12.2019 | 10:47

Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi ve ilk bölümünden bu yana ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman, esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiş, bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecek! Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz! "Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!"

KURULUŞ OSMAN 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?

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