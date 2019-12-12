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Kuruluş Osman 4. bölüm tek parça izle

12.12.2019 | 00:25

Osman, Bala Hatun’u kurtarabilecek mi? Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlandı! Merakla beklenen son bölümde neler oldu? Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman 4. bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. İşte Kuruluş Osman 4. bölüm yeni bölüm full izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 4. Bölüm izle yeni bölüm izle

Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?

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