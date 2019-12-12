Kuruluş Osman 5. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Kuruluş Osman 5. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve nefes kesen bölümleriyle reytinglere damgasını vuran yeni dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünün ardından 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Çarşamba akşamlarının efsanesi haline gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde yine aksiyon durmuyor! Hayranlarının ilgiyle takip ettiği Kuruluş Osman 5. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından aranmaya devam ediyor.Yeni bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz. "Gün, şehadet günüdür!"