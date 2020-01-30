Kuruluş Osman 9. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Fragmanı yayınlandı izle!
atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlanacak olan 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... "Kartallar kafese girmez, aslanlar ormana sığmaz!"
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