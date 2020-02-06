Web TV Kuruluş Osman Kuruluş Osman 9. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey'in tuzağına düşen Sofia'ya Osmanlı tokadı | Video

Kuruluş Osman 9. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey'in tuzağına düşen Sofia'ya Osmanlı tokadı | Video

Kuruluş Osman 9. Bölüm (5 Şubat 2020 Çarşamba) Osman Bey'in tuzağına düşen Sofia'ya Osmanlı tokadı | Video
06.02.2020 | 09:02

atv'nin Çarşamba gecelerinin rakipsiz dizisi Kuruluş Osman 5 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlanan 9. son bölümüyle ekranlara damga vurdu! Kuruluş Osman 9. Bölüm'le milyonları ekran başına kilitlerken Sofia'nın Osman Bey'in kılıcının ucundaki çaresi anları heyecanla izlendi...

Kuruluş Osman 9. Bölüm'de neler oldu?

Sofia'ya zindanın yolu gözüktü

Salvador'un ilk samimiyet sınavını verdiği sahnede Osman Bey ve Alişar Bey karşı karşıya geldi. Salvador öyle bir şey söyledi ki, Sofia ve babası Yannis'in tüm planlarını bozdu. Alişar da duydukları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Alişar Bey'i Sofia kışkırtmış, Osman Bey'i tutuklatmıştı. Alişar Bey Osman Bey için mahkeme kuracaktı ki, Sofia'nın planları yolunda gitmedi. Alplerin desteğiyle kurtulan Osman Bey, yeni Müslüman olan Salvador'u da yanına alarak, Alişar Bey'in konağına geldi. Osman Bey'in askerlerinin elinden kurtulup, konağına baskın yapması, Alişar Bey'in ilk etapta hoşuna gitmedi. Osman Bey de Sofia'yı konakta görmekten memnun değildi. Bütün silahlar Osman Bey'e doğrultuldu. Osman Bey'in ağzından dökülen "Adaletine itimat edip geldim Alişar Bey, adaletine teslim oldum" sözleri Alişar Bey'i yumuşattı ve silahları indirtti. Böylece İlk mahkeme konağın avlusunda kendiliğinden kurulmuş oldu. Bu durum Sofia'nın hoşuna gitmeyecekti.

Salvador Müslüman olduktan sonraki ilk samimiyet sınavını işte burada verdi. Şahitliği ile Yenipazar baskınını Sofia ve Babası Yannis'in emriyle yaptıklarını bir bir anlattı. Sözlerine delil olarak da altınları sakladıkları yeri söyledi. Sofia panikledi çünkü zor duruma düşmüştü. Konaktan kaçmak için harekete geçse de Alişar Bey onu kolundan çekip durdurdu. Askerlerine saldırı emri veren Sofia, iki Selçuklu askerini biçtikten sonra, Osman Bey'e de saldırdı. Yaptığı hamleyle Sofia'nın kılıcını havuza düşüren Osman Bey, attığı sert tokatla da onu yere serdi ve kılıcını Sofia'nın boğazına dayadı. Salvador'un konuşmasıyla bütün oyunları ortaya çıkan Sofia'nın kaderi artık Osman Bey'in elindeydi. Baskında en büyük zanlı artık Sofia'ydı. Osman Bey'den ve Alişar Bey'in mahkemesinde yargılanmaktan kurtulamayacaktı.

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