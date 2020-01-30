Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı yayınlandı
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü yayınlandı. İzleyiciler şimdiden gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümü merak etmeye başladı. İşte Kuruluş Osman yeni bölüm 9. bölüm fragmanı hemen izle
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