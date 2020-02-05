Kuruluş Osman 9. son bölümden üçüncü fragman izle! "Bu işin sonu toplu infaz" | Video

Kuruluş Osman 9. son bölümden üçüncü fragman yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran aksiyon ve tarih dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünden üçüncü fragman geldi. Yayınlanan tüm bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir.

Gerilim nasıl sonuçlanacak?

Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Oğlunun katili Salvador'un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia'nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?