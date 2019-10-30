11 kez nişanlandığını açıklayan Erhan Yazıcıoğlu'dan özel açıklamalar...

APara'da katıldığı Günaydın Hafta Sonu programında; sanat dünyası ve hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan Erhan Yazıcıoğlu gençlik günlerindeki hızlı yaşamından da bahsetti. Erhan Yazıcıoğlu, gençlik yıllarında oldukça aktif bir yaşamı olduğunu belirterek esprili bir anlatımla11 kez nişanlandığını anlattı. Erhan Yazıcıoğlu, tüm bu ilişkilerinde aynı nişan yüzüğünün başına atıldığını da açıkladı.