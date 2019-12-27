Acun Ilıcalı'dan FOX'a Yemekteyiz Davası! "Durdurun şu yayını!"
Acun Ilıcalı ile format hırsızlığıyla suçladığı Fox TV arasında yeni gelişme! Acun Ilıcalı Fox'un, formatını TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'den çalıp Zuhal Topal'la Sofrada olarak yayınladığı programın durdurulmasını istedi.
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