Aleyna Tilki havalimanında olay çıkardı! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İtalya'nın Milano kentine gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sıra tartışması yaşadığı bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade verdi. Aleyna Tilki'nin yaşadığı tartışma kameralara yansıdı.