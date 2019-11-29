Angela Merkel, son anda böyle kurtuldu! Yaşanan panik anları kamerada...
Geçtiğimiz aylarda titreme nöbetleriyle gündeme gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, konuşma yapmak için kürsüye çıkarken basamaklarda sendeleyerek düşme tehlikesi atlattı.
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