Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! 1 Milyon TL'lik soruyu bildi!

Atv'nin en çok izlenen ve en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona muhteşem bir başarı hikayesiyle başladı. Yarışmada 1 milyon liralık soruyu doğru cevaplayan Arda Ayten Türkiye'nin gündemine oturdu. Genç Arda'nın başarısı kadar 1 milyon TL'lik soru da ödüle yakışır cinstendi. 1 milyon liralık soruda "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında Vatan, kan, toprak ve yurt kelimelerinden hangisi daha az geçer?" 10 kıtayı okuyarak tek tek sayan Arda Ayten "Toprak" yanıtını vererek 1 milyon TL'nin sahibi oldu.

Tüm Türkiye nefesini tuttu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten'le birlikte zafer sevincini yaşadı. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna yeni sunucusu ve bir rekorla başladı. Arda Ayten geçtiğimiz sezonda tüm soruları cevaplayarak büyük ödül olan 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazanmıştı. Genç yarışmacıyı büyük ödüle kavuşturacak soru ise oldukça anlamlıydı...

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan
B: Kan
C: Toprak
D: Yurt

Bu anlamlı soruya Arda Ayten isimli yarışmacı izleyenleri duygulandıran bir şekilde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da okuyarak cevap verdi. Arda'nın verdiği cevap onu 1 milyon liralık büyük ödüle ulaştırdı. Yarışmanın yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'da genç rekortmeni sarılarak tebrik ederken, Arda'nın ailesiyle birlikte stüdyodakiler ve tüm Türk halkı Arda'nın sevincini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! 1 Milyon TL'lik soruyu bildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN