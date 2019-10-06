Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vurdu! 1 Milyon TL'lik soruyu bildi!

Tüm Türkiye nefesini tuttu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten'le birlikte zafer sevincini yaşadı. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna yeni sunucusu ve bir rekorla başladı. Arda Ayten geçtiğimiz sezonda tüm soruları cevaplayarak büyük ödül olan 1 milyon liralık soruyu görmeye hak kazanmıştı. Genç yarışmacıyı büyük ödüle kavuşturacak soru ise oldukça anlamlıydı...

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Bu anlamlı soruya Arda Ayten isimli yarışmacı izleyenleri duygulandıran bir şekilde İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da okuyarak cevap verdi. Arda'nın verdiği cevap onu 1 milyon liralık büyük ödüle ulaştırdı. Yarışmanın yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'da genç rekortmeni sarılarak tebrik ederken, Arda'nın ailesiyle birlikte stüdyodakiler ve tüm Türk halkı Arda'nın sevincini paylaştı.